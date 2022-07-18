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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Очаровательное приключение Stray про бездомного котика получило высокие оценки критиков
Потому что без кота и жизнь не та.
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Завтра состоится релиз приключения Stray, ну а сегодня было снято эмбарго на публикацию рецензий на данное приключение с рыжим котиком в главной роли. Выяснилось, что по мнению профессиональных обозревателей, проект хорош не только нем фактом, что все воспринимают его как игру про «котейку», но и в целом достойной подачей сюжета и неординарным игровым процессом. На сегодняшний день Stray получила 84 балла из 100 возможных на Metacritic, что вполне можно назвать отличным результатом.

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Как отмечают рецензенты, помимо вышеуказанных достоинств в Stray представлен грамотно проработанный игровой мир, который любопытно исследовать и в историю которого интересно погружаться. Что же до геймплея, то в целом он достойный, хотя некоторые рецензенты-хардкорщики пожаловались на незамысловатые загадки и общую невысокую сложность проекта. Назвать это недостатком, учитывая, что Stray рассматривается как в высшей степени казуальный продукт, невозможно.

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Поскольку перед нами инди-проект, то в России его также можно будет приобрести. Вопрос лишь — готовы ли вы танцевать с бубном, чтобы пополнить свой Steam-кошелёк одним из ещё оставшихся способов.

#stray
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