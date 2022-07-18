По какой-то трудно понятной причине некоторые издатели считают, что если собрать в одну кучу ветеранов игровой индустрии и поручить им создать новый проект, то на выходе получится как минимум шедевр всех времён и народов, на N (где N — количество «ветеранов») голов превосходящий всё когда-либо ранее выходившее. Не стала исключением и китайская NetEase, объявившая сегодня о формировании коллектива Jar of Sparks.
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Руководить новой студией будут четыре ветерана игровой индустрии:
- Джерри Хук, ведущий дизайнер Halo Infinite, а также один из главных разработчиков Halo 5 Guardians и Destiny. В Jar of Sparks занимает должность генерального директора;
- Грег Стоун, продюсер DOOM. В Jar of Sparks является исполнительным продюсером;
- Пол Крокер, ведущий нарративный директор трилогии Batman Arkham. В Jar of Sparks будет работать творческим руководителем;
- Стив Дайк. В Jar of Sparks на должности руководителя по направлению геймплея, ранее трудился над сериями Halo, NBA Street и некоторыми другими.
По плану, Jar of Sparks будет заниматься производством «некстгенных» сюжетных боевиков высокобюджетного уровня. Что в студии подразумевают под «некстгенностью», неясно, но судя по тому, что свой первый проект компания рассчитывает выпустить не раньше, чем в 2025 году, то речь идёт действительно о платформах следующего поколения.
На этом все подробности пока заканчиваются.