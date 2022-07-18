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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
ЦБ, по слухам, планирует обязать банки регистрировать новых клиентов через единую биометрическую систему
Но у участников рынка возникли вопросы.
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ЦБ планирует обязать банки регистрировать новых клиентов при помощи идентификации через единую биометрическую систему (ЕБС) в их приложениях — соответствующую информацию опубликовало издание «Коммерсантъ» в новом материале. Там же указывается, что тем, кто не проведёт такую доработку, регулятор запретит в приложениях выдавать кредиты и открывать вклады гражданам.

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«Коммерсантъ» опросил участников рынка и пришёл к выводу, что главная проблема ЕБС не в том, что с её помощью предоставляется мало сервисов. Просто граждане не хотят сдавать биометрию, а значит придётся потратить миллионы рублей на доработку мобильных ПО буквально впустую.

Информация о принуждении банков к регистрации новых клиентов при помощи идентификации через ЕБС была представлена ЦБ в проекте указания «О критерии для мобильных приложений банков с универсальной лицензией…». В этом документе указывается, что банки смогут выдавать кредиты и открывать вклады через своё приложение только в том случае, если это приложение сможет регистрировать новых клиентов при помощи идентификации их через ЕБС.

В документе уточняется, что это указание не будет распространяться на приложения, которые банк закроет в течение полугода после вступления указания в силу. Но в таком случае кредитная организация должна уведомить регулятора в течение месяца с момента начала действия указания.

По словам участников рынка, сегодня через мобильные приложения оформляются основная часть вкладов и заметная доля кредитов. А для регистрации в них чаще используется банковская карта, которую клиент уже получил. В этом случае идентификация не требуется, поскольку все данные у банка уже есть. Идея ЦБ, полагают банкиры, актуальна только для новых клиентов.

Но проблема ЕБС не в том, что банковские приложения её не используют, а в том, что там катастрофически мало данных. По словам руководителя «Национального платежного совета» Алмы Обаевой, такой способ пополнения ЕБС «выглядит немного насильственным». Она считает подобное давление на банки неоправданным.

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Для справки: на сегодняшний день, по данным Банка России, в ЕБС зарегистрировано всего 236,4 тыс. пользователей, в то время как в банковских биометрических базах, которые они собирали для себя, слепков миллионы.

#отечественное по #банки #биометрия #ебс
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