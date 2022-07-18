На что разработчики намекнули максимально «толсто».

На текущий момент в зомби-экшене Back 4 Blood от создателей Left 4 Dead представлено четыре контентных акта. В перспективе, причём, не такой уж отдалённой, их, по всей видимости, станет пять. На то, что для проекта готовится выпуск дополнения с пятым игровым актом, весьма недвусмысленно намекнули сами разработчики из Turtle Rock.

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Намёк был выполнен незамысловатой игрой слов: в сопроводительном сообщении в Twitter разработчики заявили, что настолько рады грядущему релизу второго аддона-расширения, что «ведут себя, как будто нам 5 лет» («We Act like we’re 5 »). Данная игра слов в оригинале и была истолкована геймерами, как прямой намёк на пятый акт (Act 5).

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Чего следует ожидать от пятого акта, пока, естественно, тайна за семью печатями. Что же касается самой Back 4 Blood, то прошлой осенью проект получил, мягко говоря, сдержанные пользовательские отзывы и со временем почти полностью растерял весь свой «онлайн». По словам геймеров, слишком уж мало здесь отличий от Left 4 Dead, структура геймплея которой на сегодняшний день безнадёжно морально устарела.