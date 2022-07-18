Многое ли это изменит в плане пользовательской базы Battlefield 3 — вопрос риторический.

Неделю назад группа энтузиастов, на протяжении семи лет работавшая над глобальной модификацией Reality Mod для Battlefield 3, призванной добавить больше реализма в данный считающийся многими последний достойный внимания проект в знаменитой серии, наконец-то сообщила, что её творение готовится к публичному релизу. И вот, несколько часов назад этот знаменательный момент настал: Project Reality стало возможно загрузить и установить поверх своего любимого сетевого боевика.

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Сама модификация полностью бесплатная, однако для её установки требуется полная версия Battlefield 3 со всеми контентными дополнениями — в Steam или в Origin.

Напомним, что Reality Mod заменяет пользовательский интерфейс, частично устрожает игровые правила, внедряет новые поля боя, игровые механики, а также делает игру более командозависимой. Последний факт, безусловно, звучит сомнительно, поскольку делать командозависимой игру таких масштабов — это красиво на бумаге, но ужасно на практике в публичных матчах со случайными «сослуживцами».

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Вместе с тем авторы модификации опубликовали и видеоролик-руководство для всех новых пользователей. Просмотреть его можно чуть выше в данном материале.