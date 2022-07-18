Не «Мгла», но тоже будет интересно. Наверное.

Разработчики из студии Parabole совместно с издательством Ravenscount анонсировали Kona II: Brume — продолжение меланхоличного приключения в духе фильма и сериала «Фарго». Главный герой сиквела — частный детектив Карл Фабер, которому предстоит заняться раскрытием природы таинственного явления в провинции Манастан.

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Действие игры происходит в Северном Квебеке, в 1970 году. Загадочная дымка окутала шахтёрскую деревню и отгородила её от всего остального мира, нарушив природное равновесие. Герой отправится исследовать канадский север, используя собачью упряжку и пытаясь найти выживших людей.

Не стоит забывать, что Kona II: Brume — детективная игра, поэтому здесь игроку нужно будет испытать на себе все прелести специфичных геймплейных механик. Придётся шарить по окрестностям, изучая улики, читать собственный дневник и пытаться сопоставлять все имеющиеся на руках факты.

«Исследуйте огромную вымышленную провинцию Манастан на севере Канады и сражайтесь на развалинах деревни. Ищите важные зацепки в деревянных хижинах, путешествуйте на проверенной собачьей упряжке и посещайте местные озёра. Внимательно изучайте свои находки. Читайте дневник Карла Фабера и используйте собственные навыки детектива. Удастся ли вам раскрыть тайну дымки? Дымка беспощадна. Вас ждут пронизывающая метель, опасные животные и пугающие кошмары. Готовьтесь к борьбе за выживание в неравных условиях. С каждым шагом перед вами разворачивается увлекательная история. Ищите и осматривайте предметы, читайте письма и документы, а вездесущий рассказчик будет вести хронику ваших приключений в Манастане», — гласит официальное описание к игре.

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Разработчики собираются поподробнее рассказать о Kona II: Brume на выставке Gamescom, которая пройдёт с 23 по 28 августа. Kona II: Brume выйдет до конца текущего года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Будет также версия для Nintendo Switch, а текстовый перевод на русский язык заявлен уже сейчас.