Требовать от выгодоприобретателя лишить себя выгоды. Это разумно, да.

Хотя за последние годы в игровой индустрии произошла масса скандалов и даже правительственных запретов на всё, что связано с так называемыми лутбоксами (контейнерами со случайным контентом), некоторые лишённые инстинкта самосохранения производители игр продолжают внедрять данную сомнительную модель монетизации в свои творения. В позапрошлом году британское правительство поручило провести расследование в отношении лутбоксов, и вот, сегодня пришло к выводу о том, что лутбоксы представляют опасность для несовершеннолетних.

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Запрещать данные «ящики Пандоры» на законодательном уровне в Великобритании пока не станут, однако планируют обязать производителей видеоигр сделать всё возможное, дабы обезопасить от этой системы детей. По плану, покупать лутбоксы несовершеннолетние британцы смогут только с разрешения родителей или законных опекунов. Если указания не будут выполнены, то правительственное решение будет предусмотрено, и лутбоксам в Британии могут дать красный свет.

Из британского правительственного заключения также следует, что покупатели лутбоксов более склонны к азартным играм, что может приводить к психологическим и материальным проблемам для злоупотребляющего ими человека.

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В настоящее время мы продолжаем существовать в период конфликта между разработчиками игр и законодателями. Первые вполне справедливо считают, что между лутбоксами и азартными играми нет ничего общего, поскольку из лутбоксов в любом случае что-то выпадает — потери денег при этом не происходит. Вторые же убеждены, что систему лутбоксов надо если и оставлять, то только в более прозрачной форме — в идеале, чтобы игрок знал содержимое приобретаемого им лутбокса. К сожалению, к консенсусу в данной сфере пока пришли далеко не все; только наиболее адекватные разработчики игр вовсе отказались от лутбоксов и сменили систему монетизации на прозрачные аналоги вроде тех же боевых пропусков.