Чтобы объединить два полумёртвых «онлайна», не иначе.

В середине мая Bohemia Interactive анонсировала и сразу выпустила в ранний доступ проект-платформу под названием Arma Reforger, которую сами девелоперы назвали первым шагом к полноценной Arma 4. Несмотря на громкое имя и любопытный статус, Arma Reforger была прохладно принята публикой, получила, мягко говоря, сдержанные пользовательские оценки, а также практически сразу растеряла весь свой и без того небольшой «онлайн».

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Тем не менее, Bohemia не унывает и будет доводить игру до ума. Как сообщает издание PCGamesN, в одном из ближайших обновлений в Arma Reforger появится полноценная функциональность кроссплея между персональными компьютерами и консолями Xbox. Важно понимать, что кроссплей в наши дни — это не баловство, а необходимость: за время пандемии игроки так «прикипели» к своим платформам, ставшим для них единственным доступным развлечением и способом общения с друзьями, что искусственные «барьеры» совершенно ни к чему.

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Напомним, что Arma Reforger повествует о конфликте СССР и США в 1989 году на острове Эверон. Все основные критерии франшизы Arma, как то богатый арсенал, статус военного симулятора и реалистичность боевых действий — на месте.