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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Arma Reforger анонсирована и выпущена в ранний доступ — СССР против США в Атлантике в конце Холодной войны
Опять утечка заранее испортила весь сюрприз.
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Как и было обещано, буквально несколько минут назад компания Bohemia Interactive поведала о будущем франшизы Arma. Этим самым будущим оказалась новая игра-платформа под названием Arma Reforger, ранее утекшая информация о которой сегодня полностью подтвердилась.

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Итак, действие Arma Reforger разворачивается в 1989 году на острове Эверон площадью в 51 квадратный километр в Атлантическом океане, сражения за который ведут вооружённые силы СССР и США. Заявлена масса оружия и в целом следование традициям серии: перед нами именно военный симулятор, а не военная аркада.

Примечательно, что Bohemia характеризует Arma Reforger как универсальную модифицируемую «платформу», которая станет основой для будущих разработок и первым шагом на пути к полноценной Arma 4.

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Одновременно с анонсом состоялся и релиз Arma Reforger в раннем доступе. В Steam игру можно приобрести (если найдёте способ) за 1 499 рублей. Весьма редкое явление в игровой индустрии, к слову: анонс одновременно с релизом, пусть и ранним.

#bohemia interactive #arma reforger
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