Недавно проект был лидером среди добавляемых в списки желаемого.

Во вторник состоится релиз приключения Stray, главным героем которого является... бездомный рыжий котик, гуляющий сам по себе в киберпанковом городе и занимающемся поиском разгадки древней тайны. Совсем недавно Stray была лидером по числу добавлений в списки желаемого, и вот, после старта предварительных заказов было очевидно, что проекту обеспечено место в тройке лидеров продаж в чарте Steam. Так оно и случилось: котик привлёк внимание стольких геймеров, что Stray на одних только предзаказах удалось зафиксироваться на третьем месте в чарте.

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На первом месте по-прежнему портативный ПК Steam Deck, что, конечно, не особо честно, а на втором — всё также Raft. Куда удивительнее тот факт, что Elden Ring спустя несколько месяцев после релиза всё равно продолжает расходиться тиражом, достаточным для пребывания в чарте продаж в Steam. По итогам этой недели последнее (крайнее) творение FromSoftware расположилось на четвёртом месте.

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Всего десятка выглядит так: