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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Предзаказ Stray про бездомного котика в кибергороде обеспечил проекту третье место в недельном чарте продаж в Steam
Недавно проект был лидером среди добавляемых в списки желаемого.
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Во вторник состоится релиз приключения Stray, главным героем которого является... бездомный рыжий котик, гуляющий сам по себе в киберпанковом городе и занимающемся поиском разгадки древней тайны. Совсем недавно Stray была лидером по числу добавлений в списки желаемого, и вот, после старта предварительных заказов было очевидно, что проекту обеспечено место в тройке лидеров продаж в чарте Steam. Так оно и случилось: котик привлёк внимание стольких геймеров, что Stray на одних только предзаказах удалось зафиксироваться на третьем месте в чарте.

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На первом месте по-прежнему портативный ПК Steam Deck, что, конечно, не особо честно, а на втором — всё также Raft. Куда удивительнее тот факт, что Elden Ring спустя несколько месяцев после релиза всё равно продолжает расходиться тиражом, достаточным для пребывания в чарте продаж в Steam. По итогам этой недели последнее (крайнее) творение FromSoftware расположилось на четвёртом месте.

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Всего десятка выглядит так:

  • Steam Deck;
  • Raft;
  • Stray (предзаказ);
  • Elden Ring;
  • Ready or Not;
  • F1 22;
  • Valve Index VR Kit;
  • Monster Hunter Rise Sunbreak;
  • Monster Hunter Rise + Sunbreak (сборник);
  • CSGO Prime Status Upgrade.
#steam #valve #stray
2
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