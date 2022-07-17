Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Продолжение Ghost of a Tale про мышонка-менестреля будет использовать движок Unreal Engine 5 вместо Unity
«Невероятный двигатель 5» шагает по планете.
анонсы и реклама
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>3060 MSI за 40тр</b> в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b>
RX 6600 за 30тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей

После того как Epic Games официально выпустила полноценную версию своего суперсовременного движка Unreal Engine 5, её «подобрали» не только энтузиасты, выпускающие бесчисленное множество различных псевдоремастеров, нои профессиональные разработчики. Среди них, судя по всему, и коллектив SeithCG, представители которого сообщили о том, что приняли решение об отказе от движка Unity в пользу UE5 в качестве основы для продолжения своего очаровательного приключения Ghost of a Tale про мышонка-менестреля (бродячего барда).

реклама

Причина в смене движка кроется в скандале, обрушившемся на Unity, и популярной в западном мире «культурой отмены». Хоть переезд на Unreal Engine 5 и сопряжён с лишней работой, что в конечном счёте сорвёт планы студии и неизбежно задержит релиз на N-ное время, но принятое решение в студии считают правильным. И не нам судить, так ли это на самом деле: всё покажет время.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
<b>3080 Gigabyte Gaming по старой цене</b>
RX 6600 Gigabyte за 35 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b>
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3080 Ti MSI Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр

Само продолжение официально анонсировано не было, но SeithCG уже открыто рассказывает о том, что оно находится в производстве. Иными словами, презентация следующей Ghost of a Tale — это только вопрос времени.

#ghost of a tale #seithcg
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Возможно, очаровательная игра Ghost of a Tale про мышонка-менестреля получит продолжение
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как разработчики CPU-Z массово подменяют версии в своём официальном архиве
112
Собираем оптимальный ПК для потрясающих игр Elden Ring и God of War
27
Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
44
Большая оптимизация MicroATX системы на основе R7 2700X и MSI GTX 1070
37
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 222 тысячи рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Июль)
33
Alice: Madness Returns: возвращение в детство
21
ИгроМир 2022 - каким он может быть. Или не может
36
Обзор и доработка компактной Bluetooth клавиатуры Prestigio
9
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 3
+

Сейчас обсуждают

ахахах
18:10
бриты лохматого сняли,вот и вся хайли лайкли
Британский ученый говорит, что сенолитические препараты увеличат продолжительности жизни до 200 лет
Василий Сорокин
18:09
Мне по фану угорать над дурочками и смотреть какой еще бред они скажут
Как разработчики CPU-Z массово подменяют версии в своём официальном архиве
kib@rg
18:07
Тогда и 5600X это объедки от 5700X / 5800X :) Надо было за 13к брать православные 8 ядер/16 потоков 5700X
Доходы майнеров продолжают лететь в пропасть – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 1184 дня
felsher 03
18:06
Как я любил на вызова к нарикам ездить в 90е-00вые)). Сейчас герыча не стало - даже скучно. Тут все с хохляцким акцентом - прям завидно, с нариками весело было, если успевали доехать)). Они потом мног...
Американцы отреагировали на новости о российской гиперзвуковой "ракете-убийце" авианосцев
V.L.A.D.L.E.N
18:05
так зачем ты мне отвечаешь, уйобиша?
Как разработчики CPU-Z массово подменяют версии в своём официальном архиве
Василий Сорокин
18:04
нет, я не обижаюсь на умственно отсталых, мне их даже немного жаль, ну самую малость что такие безмозглые появились на свет.
Как разработчики CPU-Z массово подменяют версии в своём официальном архиве
РаveIshakh
18:04
у недовольного дани пердак взорвался что сам первый мне написал
Доходы майнеров продолжают лететь в пропасть – GeForce RTX 3080 Ti окупается за 1184 дня
V.L.A.D.L.E.N
18:03
Ты обиделось, чъмо? Мне очень жаль.
Как разработчики CPU-Z массово подменяют версии в своём официальном архиве
Василий Сорокин
18:02
Вылезло очередное убогое безмозглое ничтожество )))
Как разработчики CPU-Z массово подменяют версии в своём официальном архиве
V.L.A.D.L.E.N
18:02
Лживая говорящая голова минобороны рф продолжает вешать лапшу на уши.
Как разработчики CPU-Z массово подменяют версии в своём официальном архиве
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем