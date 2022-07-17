После того как Epic Games официально выпустила полноценную версию своего суперсовременного движка Unreal Engine 5, её «подобрали» не только энтузиасты, выпускающие бесчисленное множество различных псевдоремастеров, нои профессиональные разработчики. Среди них, судя по всему, и коллектив SeithCG, представители которого сообщили о том, что приняли решение об отказе от движка Unity в пользу UE5 в качестве основы для продолжения своего очаровательного приключения Ghost of a Tale про мышонка-менестреля (бродячего барда).
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Причина в смене движка кроется в скандале, обрушившемся на Unity, и популярной в западном мире «культурой отмены». Хоть переезд на Unreal Engine 5 и сопряжён с лишней работой, что в конечном счёте сорвёт планы студии и неизбежно задержит релиз на N-ное время, но принятое решение в студии считают правильным. И не нам судить, так ли это на самом деле: всё покажет время.
Само продолжение официально анонсировано не было, но SeithCG уже открыто рассказывает о том, что оно находится в производстве. Иными словами, презентация следующей Ghost of a Tale — это только вопрос времени.