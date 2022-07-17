«Невероятный двигатель 5» шагает по планете.

После того как Epic Games официально выпустила полноценную версию своего суперсовременного движка Unreal Engine 5, её «подобрали» не только энтузиасты, выпускающие бесчисленное множество различных псевдоремастеров, нои профессиональные разработчики. Среди них, судя по всему, и коллектив SeithCG, представители которого сообщили о том, что приняли решение об отказе от движка Unity в пользу UE5 в качестве основы для продолжения своего очаровательного приключения Ghost of a Tale про мышонка-менестреля (бродячего барда).

реклама

Причина в смене движка кроется в скандале, обрушившемся на Unity, и популярной в западном мире «культурой отмены». Хоть переезд на Unreal Engine 5 и сопряжён с лишней работой, что в конечном счёте сорвёт планы студии и неизбежно задержит релиз на N-ное время, но принятое решение в студии считают правильным. И не нам судить, так ли это на самом деле: всё покажет время.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр <b>3080 Gigabyte Gaming по старой цене</b> RX 6600 Gigabyte за 35 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b> 3070 дешевле 60 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3080 Ti MSI Gaming дешевле 90 тр В полтора раза снижена цена RX 6600 Компьютеры за 10 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр

Само продолжение официально анонсировано не было, но SeithCG уже открыто рассказывает о том, что оно находится в производстве. Иными словами, презентация следующей Ghost of a Tale — это только вопрос времени.