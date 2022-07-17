Сегодня ночью прошла конференция TennoCon, в рамках которой студия Digital Extremes не только анонсировала свой фэнтезийный MMO-экшен Soulframe, но и немного поделилась планами будущего развития своего основного проекта — Warframe. Так, разработчики сообщили, что в обозримой перспективе у боевика появится функция кроссплея; то есть, когда пользователи разных платформ могут играть друг с другом.
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Точных сроков применения данного действительно необходимого в наши дни обновления Digital Extremes не назвала, отметив лишь, что «скоро» пройдёт публичное тестирование соответствующей функциональности, а закрытые внутренние тестирования проводились ещё в прошлом году.
Вместе с кроссплеем намереваются организовать и функцию кроссплатформенных сохранений. Таким образом, в задачу Digital Extremes входит превращение Warframe в своеобразный «хаб», к которому можно будет подключаться с любого удобного устройства и в любое время. А учитывая, что период пандемии сделал людей как никогда зависимыми от виртуальных развлечений, кроссплей в современных проектах — вещь абсолютно обязательная.