Потому что ну действительно это было необходимо.

На днях 343 Industries провела посвящённую грядущему кооперативному режиму прохождения кампании Halo Infinite трансляцию с представителями игровых СМИ. Опубликованный тогда видеоролик был неприемлемо продолжительным и неудобным для просмотра. Сегодня издание IGN, безусловно, при поддержке 343 Industries, опубликовало 16-минутный геймплейный видеоролик, демонстрирующий совместное прохождение кампании Halo Infinite, но от лица одного из участников.

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Кооператив собираются добавить в одном из будущих обновлений игры. Совместно можно будет пройти всю кампанию Halo Infinite, но важно понимать, что сложность местных уровней будет адаптироваться под количество участников совместного прохождения. Рассчитывать на то, что вчетвером можно будет пронестись сквозь небольшое число слабых противников, не стоит.

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Сейчас в Halo Infinite проходит двухнедельный период тестирования кооперативного режима среди всех участников инсайдерской программы. Тест продлится до 1 августа.