Нужно чуть больше времени.

Будучи современной сессионной игрой, Sea of Thieves снабжается новым контентом через так называемые сезоны. На следующей неделе должен был стартовать уже седьмой по счёту сезон, но не сложилось: разработчики из студии Rare сообщили, что на доведение обновления до ума им необходимо дополнительное время, в результате чего дата релиза была сдвинута ровно на две недели — до 4 августа.

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Как уточняют разработчики, за симпатичным фасадом обновления скрывается масса дополнительной работы, которая на первый взгляд не видна: в игру нужно встроить системы сбора новой статистики, внести изменения в пользовательский интерфейс, а также удостовериться в том, что всё работает стабильно и без ошибок.

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Напомним, что главным нововведением седьмого сезона станет механика капитанства. После выхода соответствующего обновления кораблю формально будет присвоен капитан, в обязанности которого войдёт грамотное управление своим судном и экипажем. По мнению разработчиков, данное нововведение — одно из самых важных из тех, что появились в игре после её релиза.