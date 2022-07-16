Будучи современной сессионной игрой, Sea of Thieves снабжается новым контентом через так называемые сезоны. На следующей неделе должен был стартовать уже седьмой по счёту сезон, но не сложилось: разработчики из студии Rare сообщили, что на доведение обновления до ума им необходимо дополнительное время, в результате чего дата релиза была сдвинута ровно на две недели — до 4 августа.
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Как уточняют разработчики, за симпатичным фасадом обновления скрывается масса дополнительной работы, которая на первый взгляд не видна: в игру нужно встроить системы сбора новой статистики, внести изменения в пользовательский интерфейс, а также удостовериться в том, что всё работает стабильно и без ошибок.
Напомним, что главным нововведением седьмого сезона станет механика капитанства. После выхода соответствующего обновления кораблю формально будет присвоен капитан, в обязанности которого войдёт грамотное управление своим судном и экипажем. По мнению разработчиков, данное нововведение — одно из самых важных из тех, что появились в игре после её релиза.