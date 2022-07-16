Всё максимально нелепо, но весело. А это главное.

Быть может, перезапуск Saints Row и не нашёл отклика в сердцах фанатов франшизы, но в целом проект выглядит достойно, а его игровой процесс — весьма весёлым и незатейливым. В общем, то, что надо для хорошего времяпрепровождения. И сегодня представители издания IGN поделились 9-минутной демонстрацией игрового процесса новинки.

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Непосредственно в нижеуказанном геймплее продемонстрирована реализация шуточной миссии со страховым мошенничеством: персонажу нужно будет бросаться под колёса, получать травмы, «набивая» тем самым огромные суммы на «лечение», после чего весело и задорно заново прыгая под другие машины. Ещё раз отметим, что данный режим — шуточный, поэтому по факту никаких травм, тем более несовместимых с жизнью, персонажи не получают.

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Релиз перезапуска Saints Row назначен на 23 августа на всех актуальных платформах. Игра представляет собой новый проект в известной франшизе, поэтому и действующие лица, и место действия здесь новые, а идея — возвышение своей банды на вершину местной криминальной иерархии — старая.