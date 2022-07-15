Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В World of Warcraft Dragonflight удалят опцию выбора пола персонажа — вместо этого игроки будут выбирать «тип тела»
Идея не нова и, более того, давно активно применяется.
анонсы и реклама
3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

В современном мире, которому ещё по каким-то причинам недостаточно потрясений, всё ещё сохраняется мода на политкорректность и всяческое потакание различным меньшинствам. Следом за миром реальным идёт и мир виртуальный, в котором у персонажей отбирают понятие пола и заменяют его нейтральной функциональностью настройки типа тела.

реклама

В число игр, куда вскоре проберётся данная функциональность, вошла World of Warcraft; точнее, грядущее дополнение Dragonflight. Вчера началось альфа-тестирование дополнения, и датамайнеры, промышляющие поиском информации, которую пока ещё рано публиковать в официальных источниках, наткнулись на одну любопытную особенность. Так, выяснилось, что в Dragonflight при создании персонажа игроки больше не смогут выбирать пол своего персонажа. Вместо этого Blizzard внедрит в игру систему выбора «типа тела», визуально соответствующего, собственно, мужскому и женскому, но без конкретных упоминаний.

Попутно датамайнеры отыскали отдельные опции настройки голоса персонажа, а также местоимений-обращений по типу «она» и «он». На данном этапе неизвестно, можно ли будет смешивать данные опции, создавая персонажа с мужским типом тела, но с женским голосом и с обращением «он», и наоборот.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3080 Ti дешевле 100 тр в XPERT.RU
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Стоит отметить, что вышеизложенное решение активно применяется в игровой индустрии: наиболее известным примером на данный момент является Cyberpunk 2077. И если в мире киберпанка это можно объяснить с точки зрения сеттинга, где персонажи заменяют себе части тела на кибернетические протезы, то в World of Warcraft это объяснят... сеттингом фэнтези?

#blizzard #world of warcraft
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Blizzard проведёт публичное тестирование World of Warcraft Dragonflight на следующей неделе
Blizzard объявила о завершении контентной поддержки Heroes of the Storm
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
46
Игры для тех, кому нравятся "Пацаны"
14
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
110
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
84
Мир Юрского периода: доминация и унижение классической истории про "динозавриков"
6
Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
18
Обзор и доработка компактной Bluetooth клавиатуры Prestigio
+
Alice: Madness Returns: возвращение в детство
+

Сейчас обсуждают

LastAtlant
00:39
А где опция выбора если позиционируешь себя как боевой вертолет?
В World of Warcraft Dragonflight удалят опцию выбора пола персонажа — вместо этого игроки будут выбирать «тип тела»
Василий Сорокин
00:38
прям в точку.
Цена Factorio в Steam снизилась до 1 000 рублей, но это всё равно вдвое дороже, чем было
Артём Николаев
00:30
Я настолько ахуенен, что я агрю все и вся, и мне похуй даже если не танкую в инсте я, Лягут все - а я останусь, бабл съюзаю ведь я. В этом сила паладина, в этом вся его игра.
В World of Warcraft Dragonflight удалят опцию выбора пола персонажа — вместо этого игроки будут выбирать «тип тела»
warmuza
00:25
Про что игра-то хоть? Стрелялка типа Дум?
Цена Factorio в Steam снизилась до 1 000 рублей, но это всё равно вдвое дороже, чем было
CTyDeHT
00:16
Вспоминая конец 90х начало 00х, всякие ноунейм планки вроде NCP (они до сих пор существуют)
Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
Svarr51
23:59
Могли бы просто сделать 3 пола - мужской, женский и паладины.
В World of Warcraft Dragonflight удалят опцию выбора пола персонажа — вместо этого игроки будут выбирать «тип тела»
Ultimauser
23:56
Очередной ничем не выдающийся VA Ultrawide. Сейчас мониторы без mini led неинтересны.
LG представила изогнутый 34-дюймовый монитор 34WQ60C-B с разрешением 3440 × 1440 пикселей
Yilec
23:48
🤢🤮
В World of Warcraft Dragonflight удалят опцию выбора пола персонажа — вместо этого игроки будут выбирать «тип тела»
Никита Моисеенко
23:38
Где у них цена выше? RTX 3090 помню стоила 300к, в то время как RX 6900XT около 150-200к, да и производительность на уровне
Кто и зачем покупает флагманские видеокарты – 5 скоростных GPU AMD и NVIDIA по оптимальным ценам
Алексей Владимирович
23:38
As500plus у меня лично остался пока лучшим кулером из тех что были. 11700к 5.1 выше 70 не видел
DeepCool представила башенный кулер среднего уровня AG400 LED
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем