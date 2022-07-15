Идея не нова и, более того, давно активно применяется.

В современном мире, которому ещё по каким-то причинам недостаточно потрясений, всё ещё сохраняется мода на политкорректность и всяческое потакание различным меньшинствам. Следом за миром реальным идёт и мир виртуальный, в котором у персонажей отбирают понятие пола и заменяют его нейтральной функциональностью настройки типа тела.

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В число игр, куда вскоре проберётся данная функциональность, вошла World of Warcraft; точнее, грядущее дополнение Dragonflight. Вчера началось альфа-тестирование дополнения, и датамайнеры, промышляющие поиском информации, которую пока ещё рано публиковать в официальных источниках, наткнулись на одну любопытную особенность. Так, выяснилось, что в Dragonflight при создании персонажа игроки больше не смогут выбирать пол своего персонажа. Вместо этого Blizzard внедрит в игру систему выбора «типа тела», визуально соответствующего, собственно, мужскому и женскому, но без конкретных упоминаний.

Попутно датамайнеры отыскали отдельные опции настройки голоса персонажа, а также местоимений-обращений по типу «она» и «он». На данном этапе неизвестно, можно ли будет смешивать данные опции, создавая персонажа с мужским типом тела, но с женским голосом и с обращением «он», и наоборот.

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Стоит отметить, что вышеизложенное решение активно применяется в игровой индустрии: наиболее известным примером на данный момент является Cyberpunk 2077. И если в мире киберпанка это можно объяснить с точки зрения сеттинга, где персонажи заменяют себе части тела на кибернетические протезы, то в World of Warcraft это объяснят... сеттингом фэнтези?