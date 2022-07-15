Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Средневековый боевик Chivalry 2 разошёлся двухмиллионным тиражом
На это проекту потребовалось больше года. Слабо. Очень слабо.
анонсы и реклама
3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

В середине августа прошлого года тираж средневекового боевика Chivalry 2 преодолел отметку в один миллион копий. К сожалению, как и следовало ожидать, ажиотаж достаточно быстро сменился полной стагнацией, и вот, по прошествии ещё одиннадцати месяцев и после запуска Steam-версии проекта разработчики из Torn Banner Studios отрапортовали, что достигли второго миллиона проданных копий своего творения.

реклама

Несмотря на то, что заинтересованность общественности в Chivalry 2 очевидно оставляет желать лучшего, представители Torn Banner сохраняют оптимизм и веру в лучшее, поэтому анонсировали вагон и маленькую тележку готовящегося для боевика нового контент. Так, в перспективе в Chivalry 2 появится ипподром, новые виды оружия, новые биомы, включая снежный, и многое другое. Контентная поддержка проекта будет осуществляться и в следующем году, однако делиться деталями столь отдалённых обновлений авторы пока справедливо не торопятся.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3080 Ti дешевле 100 тр в XPERT.RU
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Напомним, что Chivalry 2 вышла в свет в начале прошлого лета и получила тёплые пользовательские отзывы. Геймеры отмечали, что разработчикам удалось грамотно развить идеи, заложенные в предшественнице — Chivalry Medieval Warfare.

#torn banner studios #chivalry 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Средневековый боевик Chivalry 2 добрался до Steam
Steam-версия Chivalry 2 за десять дней была реализована 300-тысячным тиражом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
45
Игры для тех, кому нравятся "Пацаны"
14
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
110
Ветер, ветер, ты могуч или Россия дай газа опять и снова
80
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
82
Мир Юрского периода: доминация и унижение классической истории про "динозавриков"
6
Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
16

Сейчас обсуждают

Муж_ЗАГЛOTA
23:08
а что у тебя??? Сральник на плечах для короля гоблинов ЗЕЛИ НЮХАЧА. Он нюхает -> смотрит мультики, потом срет в ваши сральники, а вы потом тоже смотрите мультики от первичной переработки ЗЕЛИ))))
В Пермском крае РФ прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк-2022»
Муж_ЗАГЛOTA
23:06
постят свой высер даже не читая -> им врать, что дышать! Гейбандэры они такие -> идеальные подстилки черных пиндосов!
В Пермском крае РФ прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк-2022»
Муж_ЗАГЛOTA
23:01
мы поступаем точно также, как великая ПИНДОСИЯ во всем мире! ты же одобрял их действия, а как вас коснулось -> завыла хрюшка подбитая)))) нет никакой войны! -> спецоперация )))) Пусть НЮХАЧ Зеля офиц...
В Пермском крае РФ прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк-2022»
Муж_ЗАГЛOTA
22:58
закончились скачки -> Нюхач гоблинов Зеля ткнул им внос калашом и они смирились))) Терпилы готовы умирать за гея наркота клоуна ЗЕЛЮ. Весь мир знает и говорит об этом))))
В Пермском крае РФ прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк-2022»
Муж_ЗАГЛOTA
22:56
а как же демократия запада -> чё не работает у вас чубатых и гейбандэр? нормальные просто решили выйти из ОКРАИНЫ фашисткой заднеприводной -> им с вами не по пути :D
В Пермском крае РФ прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк-2022»
Василий Сорокин
22:54
Это был сарказм? Игру купили уже несколько миллионов а сама игра стала иконой жанра. А ты пишешь бред что только сейчас о ней кто то узнал )))
Цена Factorio в Steam снизилась до 1 000 рублей, но это всё равно вдвое дороже, чем было
Муж_ЗАГЛOTA
22:50
мужик мандуся (Владлен, Мадлен) опять обижается)))) Любишь ты ники создать женского рода :D трансик гейбандэровский смог в гейевропе окопаться ))))
В Пермском крае РФ прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк-2022»
Hacknir
22:49
А что дает то?
Microsoft объявила о выпуске шейдерной модели Shader Model 6.7
Муж_ЗАГЛOTA
22:46
они там уже с 2014 пытаются, а с 2022 перешли на постоянку)))) что взять с дырявых гейбандэр :D
В Пермском крае РФ прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк-2022»
123asda
22:41
То что ты говнопостишь в каждой новости прям относится к теме "Жена_Хуеглота" черножопая )))
Власти Тайваня хотели бы способствовать укреплению связей с Европой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем