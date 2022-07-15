На это проекту потребовалось больше года. Слабо. Очень слабо.

В середине августа прошлого года тираж средневекового боевика Chivalry 2 преодолел отметку в один миллион копий. К сожалению, как и следовало ожидать, ажиотаж достаточно быстро сменился полной стагнацией, и вот, по прошествии ещё одиннадцати месяцев и после запуска Steam-версии проекта разработчики из Torn Banner Studios отрапортовали, что достигли второго миллиона проданных копий своего творения.

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Несмотря на то, что заинтересованность общественности в Chivalry 2 очевидно оставляет желать лучшего, представители Torn Banner сохраняют оптимизм и веру в лучшее, поэтому анонсировали вагон и маленькую тележку готовящегося для боевика нового контент. Так, в перспективе в Chivalry 2 появится ипподром, новые виды оружия, новые биомы, включая снежный, и многое другое. Контентная поддержка проекта будет осуществляться и в следующем году, однако делиться деталями столь отдалённых обновлений авторы пока справедливо не торопятся.

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Напомним, что Chivalry 2 вышла в свет в начале прошлого лета и получила тёплые пользовательские отзывы. Геймеры отмечали, что разработчикам удалось грамотно развить идеи, заложенные в предшественнице — Chivalry Medieval Warfare.