Вроде, предназначена для старых компьютеров, но требует наличие 4 Гбайт ОЗУ.

Компания Google открыла доступ к своей бесплатной операционной системе Chrome OS Flex, предназначенной для работы на устаревших компьютерах, в том числе Apple. Напомним, тестирование уникальной ОС началось ещё прошлой зимой, но уже сейчас Google объявляет о возможности устанавливать данную систему на предприятиях и в учебных заведениях.

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Собственно, с целевой аудиторией у Chrome OS Flex всё тоже слишком очевидно: предприятия, где до сих пор используются старые компьютеры на базе Windows. Разработчики заверяют, что их система может работать на многих ноутбуках от разных производителей: ASUS, Dell, XP, Lenovo, LG, Toshiba и другие. Chrome OS Flex даже можно установить на старых компьютерах Apple. Для установки системы потребуется USB-накопитель ёмкостью не менее 8 Гбайт.

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Новая система от Google пока не может запускать Android-приложения, а для её полноценной работы потребуется процессор Intel или AMD, 4 Гбайт оперативной памяти, 16 Гбайт на встроенном накопителе, а также поддержка загрузки с флешки.