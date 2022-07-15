Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Google сделала систему Chrome OS Flex доступной для всех желающих
Вроде, предназначена для старых компьютеров, но требует наличие 4 Гбайт ОЗУ.
анонсы и реклама
3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

Компания Google открыла доступ к своей бесплатной операционной системе Chrome OS Flex, предназначенной для работы на устаревших компьютерах, в том числе Apple. Напомним, тестирование уникальной ОС началось ещё прошлой зимой, но уже сейчас Google объявляет о возможности устанавливать данную систему на предприятиях и в учебных заведениях.

реклама

Собственно, с целевой аудиторией у Chrome OS Flex всё тоже слишком очевидно: предприятия, где до сих пор используются старые компьютеры на базе Windows. Разработчики заверяют, что их система может работать на многих ноутбуках от разных производителей: ASUS, Dell, XP, Lenovo, LG, Toshiba и другие. Chrome OS Flex даже можно установить на старых компьютерах Apple. Для установки системы потребуется USB-накопитель ёмкостью не менее 8 Гбайт.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3080 Ti дешевле 100 тр в XPERT.RU
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Новая система от Google пока не может запускать Android-приложения, а для её полноценной работы потребуется процессор Intel или AMD, 4 Гбайт оперативной памяти, 16 Гбайт на встроенном накопителе, а также поддержка загрузки с флешки.

#google #chrome os flex
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российское подразделение Google всё-таки подало заявление о банкротстве
ФАС выдала предупреждение Google из-за навязывания компанией невыгодных условий разработчикам
Запущенный девять лет назад мессенджер Google Hangouts будет окончательно закрыт в ноябре 2022 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
45
Игры для тех, кому нравятся "Пацаны"
14
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
109
Ветер, ветер, ты могуч или Россия дай газа опять и снова
80
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
82
Мир Юрского периода: доминация и унижение классической истории про "динозавриков"
6
Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
16

Сейчас обсуждают

Bloodrender
21:29
Что ты скинул, свинья усатая? Её ещё нет в продаже. Она будет изначально иметь BIOS поддерживающий 13-е поколение. Поэтому у неё и приписка MAX, то есть будет поддерживать все процессоры на LGA1700. С...
MSI выпустила для плат 600 серии BIOS с начальной поддержкой процессоров Intel Core 13-го поколения
duha21
21:25
Дебил, привет! )) https://www.msi.com/Motherboard/MAG-B660M-MORTAR-MAX-WIFI-DDR4/support#cpu
MSI выпустила для плат 600 серии BIOS с начальной поддержкой процессоров Intel Core 13-го поколения
Bloodrender
21:23
Ты опущенец? Она ещё даже не вышла. А когда выйдет, будет из коробки поддерживать 13-е поколение.
MSI выпустила для плат 600 серии BIOS с начальной поддержкой процессоров Intel Core 13-го поколения
Иван Кирби
21:11
"Как я уже говорил, SPD абсолютно пустой. Никакой информации нет." -- а какую информацию ты хотел увидеть? Маркировку микросхем памяти? 😂 Тайфун тебе выдал информации больше, чем твой мозг способен е...
Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
Лаврентий Коноплёв
21:08
Да-да 220, как и у AS500 140ки с 5 тт.
DeepCool представила башенный кулер среднего уровня AG400 LED
Каа
21:03
А я вот взял и купил Hynix DJR в лице Klevv Bolt Х.
Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
ptlrkptt
21:02
рекомендую один раз купить Crucial Ballistix и забыть всё остальное как страшный сон
Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
cariddau
21:02
Чо за бомж на превьюшке?
Можно ли купить мощный игровой процессор за 10 000 рублей – ищем оптимальные варианты в магазинах РФ
Каа
21:01
Нет...
Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
Дмитрий
21:01
а 3080 палюбак будет с 10 гигами а 3060 всунут 12 гигов
Инсайдер: RTX 4090 выйдет в октябре 2022 г., а RTX 3080 и RTX 3070 перенесут на 2023 г.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем