Юридические вопросы решены, теперь Bungie — часть Sony.

В конце января Sony объявила о том, что приобретает студию Bungie за $3,6 млрд. Естественно, подобные приобретения — это не в ларёк за буханкой хлеба сбегать, поэтому за один день не осуществляются. Сначала в дело вступают акционеры, затем антимонопольщики, затем юристы, и как только все вопросы улажены, сделка считается формально завершённой. Сегодня Sony сообщила о полноценном переходе Bungie под своё крыло.

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Стоит отметить, что для самой Bungie данная сделка — один сплошной плюс: Sony будет обеспечивать коллектив всеми необходимыми ей ресурсами, но при этом никак не будет вмешиваться в процесс работы студии, сохранив её творческую независимость вкупе со структурой управления.

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Для конечного игрока это, в теории, означает более амбициозные, масштабные и высокобюджетные проекты от любимой студии. И не стоит здесь сокрушаться на тему монополизации игровой индустрии: на инди-проектах, к сожалению, далеко уехать невозможно.