К сожалению, репутация уже уничтожена, и спасут её только публичные извинения и признание ошибки.

Вчера вечером в отношении Factorio произошло неприятное для российского игрового сегмента событие: цена на данный симулятор создания автоматизированных заводов взлетела с 500 рублей до 10 000 рублей. Имели мы дело с обычной опечаткой или с целенаправленной политикой студии, значения, по большому счёту, не имеет: после того как Wube Software в начале марта выразила свою поддержку Украине в разворачивающихся на территории данной страны событиях, коллектив перестал быть нейтральным и аполитичным, и от него стали ожидать чего угодно.

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Сегодня вечером стоимость Factorio в Steam снизилась до 1 000 рублей, что всё равно вдвое превышает первоначальную цену на проект. По всей видимости, в Wube Software действительно произвели корректировку цен в некоторых регионах. Так, например, в Европе ценник подрос с 25 до 30 евро, в Турции — с 50 до 120 лир, в Китае — с 90 до 120 юаней и так далее. Почему цена взлетела аж в два раза в России, национальная валюта которой последние четыре месяца только стремительно укрепляется, остановившись сегодня на отметке в 57,83 рубля за одного вечнозелёного президента, вопрос хороший.

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Как бы то ни было, от Wube Software сейчас вполне справедливо ожидать комментария и, в идеале, извинений; в противном случае геймеры останутся без объяснения «фокуса» со стороны девелоперов, а неизвестность, особенно в экономических отношениях, всегда хуже даже самой горькой правды. Тем более что прецеденты с «показательным» подъёмом цен для российского региона в инди-индустрии уже случались.