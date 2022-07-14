Казалось, что демонстративные, но крайне скудоумные попытки разработчиков игр ценой полного сокрушения своей репутации «наказать» российского геймера за то, чего он не совершал, остались в прошлом на несколько месяцев. Но нет: сегодня пользователи заметили, что разработчики из Wube Software подняли рублёвую цену на свой симулятор создания автоматизированных фабрик Factorio до десяти тысяч рублей. При том, что первоначально игра распространялась по цене в 500 рублей.
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Причиной двадцатикратного скачка стоимости для отдельно взятого региона Wube Software не поделилась, но что-то нам подсказывает, что дело здесь совсем не в ошибке.
Как и следовало ожидать, отечественные геймеры на подобное действие со стороны разработчиков отреагировали моментально, утопив Factorio в отрицательных отзывах. Система защиты от «ревью-бомбинга» в Steam сработала на удивление оперативно, поэтому все подобные отзывы были маркированы как «обзоры не по теме»; как следствие, в определении пользовательского рейтинга они не участвуют.
Factorio вышла из раннего доступа в 2020 году и была отмечена геймерами как невероятно «залипательный» проект, в котором игроки могут воплотить свои фантазии инженера-проектировщика гигантских заводов.