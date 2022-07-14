Гениально. Ведь всё равно мы там ничего купить не можем.

Казалось, что демонстративные, но крайне скудоумные попытки разработчиков игр ценой полного сокрушения своей репутации «наказать» российского геймера за то, чего он не совершал, остались в прошлом на несколько месяцев. Но нет: сегодня пользователи заметили, что разработчики из Wube Software подняли рублёвую цену на свой симулятор создания автоматизированных фабрик Factorio до десяти тысяч рублей. При том, что первоначально игра распространялась по цене в 500 рублей.

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Причиной двадцатикратного скачка стоимости для отдельно взятого региона Wube Software не поделилась, но что-то нам подсказывает, что дело здесь совсем не в ошибке.

Как и следовало ожидать, отечественные геймеры на подобное действие со стороны разработчиков отреагировали моментально, утопив Factorio в отрицательных отзывах. Система защиты от «ревью-бомбинга» в Steam сработала на удивление оперативно, поэтому все подобные отзывы были маркированы как «обзоры не по теме»; как следствие, в определении пользовательского рейтинга они не участвуют.

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Factorio вышла из раннего доступа в 2020 году и была отмечена геймерами как невероятно «залипательный» проект, в котором игроки могут воплотить свои фантазии инженера-проектировщика гигантских заводов.