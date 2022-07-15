Так уж сложилось в игровой индустрии, что без различных «багов» и «эксплойтов», оставленных невнимательными разработчиками, сегодня производство видеоигр не обходится. Всё бы ничего, если бы данная проблема затрагивала только одиночные проекты, где данная проблема не является фатальной, но недостаток тестирования приводит и к тому, что ошибки пробиваются и в сетевые игры, где их применение может повлечь за собой нарушение игрового процесса и получение незаконного преимущества над другими пользователями.
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Поскольку выявление и исправление недоработок — процесс весьма трудозатратный, девелоперы перестраховываются, включая запрет на пользование «эксплойтами» в пользовательское соглашение при установке игр. Нарушителям могут грозить штрафы вплоть до блокировок учётных записей, и вот, как сообщается, 1 300 таким хитреньким любителям попользоваться чужими ошибками прилетели «письма счастья».
В данном случае речь идёт об «эксплойте», позволявшем игрокам, объединившимся в команды, зарабатывать больше очков в рейтинговых Аренах.
Удивительно, но наибольшее число нарушителей — 520 — было зафиксировано на консолях PlayStation, в то время как на PC и Xbox поймали только 392 и 375 «жуликов» соответственно. На Nintendo Switch за руку пойманы только двадцать геймеров.