Видео чрезмерно длинное. С лихвой хватило бы и 1/20 его части.

Как известно, в Halo Infinite ещё на момент релиза должен был быть представлен режим совместного (кооперативного) прохождения, позволявшего друзьям вместе «зачищать» кампанию. К сожалению, что-то как всегда пошло не так, в результате чего Halo Infinite вышла без данного являющегося в наши дни абсолютно обязательным режима. К счастью, студия 343 Industries хоть и со скоростью черепахи-инвалида, но всё же обеспечивает своё творение обновлениями, и в одной из грядущих контентных добавок как раз должны добавить кооперативный режим.

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Когда это случится, не уточняется, однако сегодня разработчики опубликовали сопутствующий видеоролик, призванный продемонстрировать ещё оставшимся в строю Halo Infinite геймерам, как кооперативный режим будет функционировать. Если коротко, то кооператив рассчитывается на четверых участников, а сложность прохождения миссий при этом пропорционально увеличивается.

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Сегодня начнётся бета-тестирование кооперативного режима. Обычно данное обстоятельство означает, что до полноценного запуска обновления остаётся всего несколько недель.