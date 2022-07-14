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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: Microsoft переходит на трёхлетний цикл разработки обновлений Windows
Зато мелкие апдейты будут выходить чаще.
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Компания Microsoft собирается вернуться к трёхлетнему циклу разработки Windows — об этом сообщают журналисты издания Windows Central со ссылкой на проверенные источники. Уже известно, что выпуск следующего крупного обновления для Windows 11 должен состояться в 2024 году — спустя 3 года после её релиза.

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Доподлинно известно, что сейчас проект под кодовым названием Windows 2024 находится на ранних этапах разработки. Сами редмондцы называют его Next Valley, но достоверность этого кодового названия ещё предстоит проверить.

После перехода Microsoft на изменённый график выпуска больших обновлений редмондцы планируют выпускать мелкие апдейты для актуальных версий Windows чаще, чем сейчас. Весь этот процесс будет организован в рамках программы с названием Moments. Последняя была опробована Microsoft при внедрении виджета с погодой в Windows 11.

Также с 2023 года Windows 11 будет добавлять новые функции в актуальную версию Windows 11 каждые несколько месяцев — до четырёх раз в год. С учётом пересмотренных планов разработчики решили отменить запуск масштабного обновления Windows под кодовым названием Sun Valley 3. Но все реализованные там функции будут постепенно появляться в рамках небольших обновлений.

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Напомним, Windows 11, самая актуальная ОС от Microsoft, вышла в начале октября 2021 года. В начале текущего месяца стало известно, что доля операционной системы среди пользователей Steam достигла 21,2 %.

#microsoft #windows 11
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