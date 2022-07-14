Разработчики из студии Survios, название которой может что-то сказать только истинным ценителям VR-проектов, объявили о работе над боевиком-хоррором во вселенной «Чужих» (Aliens). Играть будем за некого «ветерана», которому «идеальные организмы» как-то в прошлом очень серьёзно напакостили до такой степени, что теперь он посвятил свою жизнь их уничтожению.
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Проект находится на совсем ранней стадии развития, поэтому пока что нет ни скриншотов, ни даже названия, только один рекламный концепт-арт. Всё это появится когда-нибудь в будущем, однако неясно, насколько отдалённом.
Создаётся игра на движке Unreal Engine 5; целевые платформы — PC, консоли и устройства так называемой виртуальной реальности. Издателем выступит игровое подразделение 20th Century Fox.