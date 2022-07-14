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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы A Plague Tale Requiem считают правильным решение об отказе от поддержки консолей прошлого поколения
Прогрессивные геймеры тоже считают это решение правильным.
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Хотя «на руках» у геймеров присутствует ещё огромное количество консолей прошлого поколения, а «новыми» приставками из-за различных экономических обстоятельств обзавестись смогли далеко не все, разработчики из Asobo Studio всё же приняли решение о том, чтобы A Plague Tale Requiem создавалась без оглядки на «пастген».

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Некоторые геймеры считают, что разработчики пожалеют о своём решении, поплатившись за него заметно более низкими продажами, чем они могли бы быть, однако Asobo уверена, что всё сделала правильно. Во-первых, A Plague Tale Requiem технологически — значительно более продвинутая игра, чем её предшественница. Во-вторых, данное технологическое превосходство позволило девелоперам осуществить идеи, которые на старом движке и на старых консолях попросту было бы невозможно реализовать. Например, в одной из миссий нашим главным героям предстоит удирать буквально от бесчисленных полчищ крыс — добиться этого можно было только на обновлённой технической базе.

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Релиз A Plague Tale Requiem назначен на 18 октября. Целевые платформы — PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

#asobo studio #a plague tale requiem
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