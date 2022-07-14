Ну, или аналог от «красного» лагеря.

На днях Relic Entertainment огласила точную дату выхода стратегии Company of Heroes 3, показала свежий геймплей и объявила о том, что в состав игры войдут сразу две крупных одиночных кампании — про боевые действия в Италии и Северной Африке соответственно. Наши случайные помощники из смежного раздела повторили это несколько раз, ну а теперь очередь дошла до оглашения системных требований новинки. Как и следовало ожидать, увидев демонстрации игрового процесса Company of Heroes 3, системные требования у проекта в высшей степени демократичные.

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Не будем толочь воду в ступе и сразу перейдём к делу. Минимальные требования:

процессор: Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 5 1400;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950 или AMD Radeon R9 370 или эквивалентная;

40 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования:

процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 7 2700;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 или эквивалентная;

40 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Релиз Company of Heroes 3 назначен на 17 ноября. Игра создавалась при непосредственном участии сообщества, так что будет весьма любопытно увидеть, к чему это привело. Если привело вообще.

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В России легально игру купить нельзя, и вряд ли к ноябрю ситуация примет адекватный характер. Впрочем, настоящих геймеров подобные препятствия не должны останавливать.