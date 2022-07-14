На днях Relic Entertainment огласила точную дату выхода стратегии Company of Heroes 3, показала свежий геймплей и объявила о том, что в состав игры войдут сразу две крупных одиночных кампании — про боевые действия в Италии и Северной Африке соответственно. Наши случайные помощники из смежного раздела повторили это несколько раз, ну а теперь очередь дошла до оглашения системных требований новинки. Как и следовало ожидать, увидев демонстрации игрового процесса Company of Heroes 3, системные требования у проекта в высшей степени демократичные.
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Не будем толочь воду в ступе и сразу перейдём к делу. Минимальные требования:
- процессор: Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 5 1400;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 950 или AMD Radeon R9 370 или эквивалентная;
- 40 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования:
- процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 7 2700;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 или эквивалентная;
- 40 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Релиз Company of Heroes 3 назначен на 17 ноября. Игра создавалась при непосредственном участии сообщества, так что будет весьма любопытно увидеть, к чему это привело. Если привело вообще.
В России легально игру купить нельзя, и вряд ли к ноябрю ситуация примет адекватный характер. Впрочем, настоящих геймеров подобные препятствия не должны останавливать.