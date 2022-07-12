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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Стратегия Company of Heroes 3 выйдет в середине ноября
Вроде и далеко, и близко одновременно.
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Давненько мы не слышали ничего вменяемого от Relic Entertainment и её работе над Company of Heroes 3. Строго говоря, данное поведение разработчиков в высшей степени правильное: лучше молчать, не нагнетать лишнего необоснованного «хайпа» и спокойно работать над своим проектом, а когда придёт пора важного анонса, с нами так или иначе выйдут на связь. Сегодня время настало: после пяти месяцев молчания Relic сообщила, что релиз Company of Heroes 3 состоится 17 ноября.

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Напоминаем, что действие Company of Heroes 3 разворачивается на средиземноморском театре военных действий Второй мировой. Игроков ожидает крупная и правдоподобная одиночная кампания, развитие сюжета которой будет в значительной степени зависеть от действий пользователя.

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Что же до проекта в целом, то при его создании Relic задействовала так называемый совет сообщества, то есть, в работе над Company of Heroes 3 принимали активное участие сами игроки. Решение может выглядеть популистским: по словам разработчиков, их главной задачей было создание такой игры, в которой бы хотели проводить время конечные пользователи. А лучше самих геймеров с этой задачей вряд ли бы кто-то справился. Как говорится, и денег сэкономили, и сообщество порадовали.

#relic entertainment #company of heroes 3
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