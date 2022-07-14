Немудрено. Запутаться, в смысле.

За полтора десятилетия существования Assassin’s Creed в сюжетах франшизы, временных отрезках и местах действия давно начали путаться даже самые преданные фанаты. Ситуация усугубляется, когда «на сцену» выходят инсайдеры и начинают давать совершенно разные показания. Так, вчера блогер ACG сообщил, что по его информации, следующая часть серии развернётся в Центральной Америке и будет посвящена ацтекской империи. Теперь же на связь вышел куда более авторитетный инсайдер и по совместительству журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, опровергший данную информацию.

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По словам Шрайера, действие непосредственно следующей части серии Assassin’s Creed на самом деле развернутся в Багдаде. Сообщается, что главным героем проекта станет известный игрокам по Assassin’s Creed Valhalla ассасин Басим ибн Исхак — именно это и даёт нам примерное понимание эпохи, в которой разворачивается действие новинки.

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Насколько известно Шрайеру, следующая игра серии носит подзаголовок Rift и готовится к выходу в конце 2022 или в начале 2023 года, а после неё Ubisoft выпустит платформу Assassin’s Creed Infinity. И только после этого можно начинать говорить о следующих проектах во франшизе. Иными словами, Шрайер «разнёс» предоставленные блогером ACG сведения.