Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдеры запутались, про что будет следующая Assassin’s Creed — Шрайер утверждает о сеттинге в Багдаде
Немудрено. Запутаться, в смысле.
анонсы и реклама
3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

За полтора десятилетия существования Assassin’s Creed в сюжетах франшизы, временных отрезках и местах действия давно начали путаться даже самые преданные фанаты. Ситуация усугубляется, когда «на сцену» выходят инсайдеры и начинают давать совершенно разные показания. Так, вчера блогер ACG сообщил, что по его информации, следующая часть серии развернётся в Центральной Америке и будет посвящена ацтекской империи. Теперь же на связь вышел куда более авторитетный инсайдер и по совместительству журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, опровергший данную информацию.

реклама

По словам Шрайера, действие непосредственно следующей части серии Assassin’s Creed на самом деле развернутся в Багдаде. Сообщается, что главным героем проекта станет известный игрокам по Assassin’s Creed Valhalla ассасин Басим ибн Исхак — именно это и даёт нам примерное понимание эпохи, в которой разворачивается действие новинки.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Насколько известно Шрайеру, следующая игра серии носит подзаголовок Rift и готовится к выходу в конце 2022 или в начале 2023 года, а после неё Ubisoft выпустит платформу Assassin’s Creed Infinity. И только после этого можно начинать говорить о следующих проектах во франшизе. Иными словами, Шрайер «разнёс» предоставленные блогером ACG сведения.

#ubisoft
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ubisoft продемонстрировала геймплей альфа-версии мобильной The Division Resurgence — геймеры неприятно удивлены
Ubisoft прояснила ситуацию с доступностью игр, затрагиваемых грядущим отключением от серверов
Следующая Assassin’s Creed будет связана с культурой ацтеков — инсайдер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

3060ti на видеопамяти от производителя Hynix - короткий и понятный вывод из всей массы споров
191
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
96
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
21
Игры для тех, кому нравятся "Пацаны"
7
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
50
Ветер, ветер, ты могуч или Россия дай газа опять и снова
50
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
13
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
20
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 2
4

Сейчас обсуждают

Lurker-beta
15:15
2080 не обеспечит в киберпанке в 4к 60+ фпс на максимальных настройках. И 3080ti не обеспечит. но на 3080ti можно играть без лучей в 4к на макс настройках при фпс около 80 с dlss на производительном. ...
Президент AMD рассказал о путях повышения эффективности будущих GPU и росте TDP до 600Вт
Ivan Usanov
15:13
Лучше бы обнову нормальную для первой Devision сделали. Какую нибудь новую локацию сделали.
Ubisoft продемонстрировала геймплей альфа-версии мобильной The Division Resurgence — геймеры неприятно удивлены
ptlrkptt
15:11
лучше не поднимайте лимит
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
Lurker-beta
15:11
Не сильно, но становится. 3080ti 4к тянет без лучей только с DLSS на производительном(если мы не говорим про 30фпс гейминг) И в этом случае при стрельбе на дальнии дистанции мелкие объекты(головы) за...
Президент AMD рассказал о путях повышения эффективности будущих GPU и росте TDP до 600Вт
Adam Smith
15:08
хорошая картина и главное недорогая)))))
Жители РФ массово скупают доллары – за 2 квартал 2022г население приобрело валюты на 400 млрд рублей
Chihonya
15:07
Пиши статьи со своего ака, не ботоводь!
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
IRanPast
15:05
И штаты в этом TSMC помогают
TSMC считает, что спрос на её услуги будет превышать предложение до конца этого года
IRanPast
15:04
Если не уплачен налог, то это контробанда
Доходы правообладателей из РФ снижаются – покупатели будут платить налог даже с «серой» электроники
V.L.A.D.L.E.N
15:04
Посмотрел третий сезон, херня полная. И да, мне нравится Зуперман из видений Ватмана. Не сопливая рохля. Ну а Хоумлендер как раз рохля, да еще и в пидорском костюме.
Игры для тех, кому нравятся "Пацаны"
Andri Klin
15:03
Казалось бы при чем тут Путин?
Ракетоноситель SpaceX Starship взорвался, сообщает управление гражданской авиации США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем