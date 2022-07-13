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Новости Software Михаил Андреев
Следующая Assassin’s Creed будет связана с культурой ацтеков — инсайдер
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За пятнадцать лет существования серии Assassin’s Creed в её рамках чего только не произошло: и переход от стелс-экшена с элементами RPG к RPG с элементами стелс-экшена, и различные ответвления, и сомнительные решения в плане историчности, не говоря уже об обширной географии действий ордена свободолюбивых носителей характерных одеяний с капюшонами. Теперь, по всей видимости, Ubisoft решила пойти дальше и перенести действия будущей игры серии в Центральную Америку.

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По крайней мере, таким недвусмысленным намёком поделился сегодня «ютубер» Джереми Пентер, заявивший, что «следующая игра Assassin’s Creed будет про ацтеков». Откуда Пентер черпает информацию, неизвестно, поэтому воспринимать её следует с повышенной осторожностью.

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Неясно, впрочем, о чём идёт речь. Дело в том, что Ubisoft сейчас работает над платформой Assassin’s Creed Infinity, в связи с чем можно предположить, что ацтекское направление развития будет лишь частью «Бесконечности». Никаких других слухов и утечек касательно Assassin’s Creed пока не поступало.

#ubisoft
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