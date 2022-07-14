Разработчики видеоигр очень любят «круглые» числа, поэтому готовы ждать столько, сколько потребуется, чтобы в итоге опубликовать полный радости материал. В случае с ремейком Resident Evil 2, к сожалению, ждать пришлось целых три с половиной года, но от этого радость от долгожданного достижения цели у Capcom, кажется, только усилилась. Сегодня компания сообщила, что ремейк второй части культовой серии преодолел отметку в 10 миллионов проданных копий.
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Интерес к ремейку Resident Evil 2 у публики уже давно сошёл на нет, поэтому ожидание было очень долгим: так, например, в конце марта текущего года тираж проекта составлял 9,6 млн копий. Таким образом, последние несколько месяцев ремейк Resident Evil 2 продаётся тиражом примерно в 114 тысяч копий в месяц.
В настоящее время Capcom активно трудится над ремейком Resident Evil 2, релиз которого состоится в конце марта следующего года на актуальных платформах.