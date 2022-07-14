На днях в Госдуме в очередной раз озаботились тем фактом, что на просторах сервиса прямых трансляций Twitch плодятся фейки касательно боевых действий на территории Украины, массово нарушается законодательство России, и всё это приправлено тотальным отказом площадки «приземлиться» и исполнить требования закона о локализации данных российских пользователей. В нижней палате парламента попросили Роскомнадзор осуществить проверку Twitch и приступить к осуществлению более жёстких мер в её отношении.
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Сегодня Роскомнадзор сообщил о принятии «мер понуждения» в отношении Twitch в связи с систематическим отказом удалять противоправную информацию. Меры понуждения заключаются в том, что отечественные поисковые системы будут обязаны информировать пользователей о том, что Twitch является нарушителем российского законодательства.
Ранее аналогичная мера была принята в отношении Google. Иными словами, для конечного пользователя формально ничего не меняется, и теперь необходимо только ждать и наблюдать, как поведёт себя Twitch. На сегодняшний день площадка из-за санкций стала весьма проблематичной для отечественного стримера: сложности с выводом заработанных денег, трудности с оформлением подписок.
Вместе с «мерами понуждения» Роскомнадзор также составил в отношении Twitch новый административный протокол за систематическое неудаление запрещённой информации о специальной операции.