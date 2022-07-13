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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft продемонстрировала геймплей альфа-версии мобильной The Division Resurgence — геймеры неприятно удивлены
Игра и «тормозит», и почти ничем не отличается от первой The Division.
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Ровно неделю назад Ubisoft представила вниманию общественности The Division Resurgence — мобильный боевик для устройств под управлением Android и iOS, действие которого разворачивается в хорошо знакомом фанатам франшизе Нью-Йорке после эпидемии страшного вируса. Вокруг данного проекта сразу сформировался мощный скептицизм. Сегодня Ubisoft опубликовала официальную видеозапись с демонстрацией альфа-геймплея, после просмотра которой скептицизм геймеров, к сожалению, только усилился.

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Как справедливо отметили игроки, в The Division Resurgence наблюдаются катастрофические проблемы с оптимизацией: игра на видеозаписи заметно «тормозит», а в графике наблюдаются многочисленные «артефакты» вроде мерцающих объектов и текстур. Безусловно, пока что все недоработки можно списать на статус «альфы», однако игроки опять же справедливо считают, что для публикации видеоролика можно было постараться и подготовить более работоспособную версию, потому что в данном случае получилась самая настоящая антиреклама.

Что же до игрового процесса, то перед нами проект, который можно назвать мобильным портом The Division: основы геймплея те же, место действия — то же.

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О сроках релиза The Division Resurgence говорить пока слишком преждевременно.

#ubisoft #the division resurgence
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