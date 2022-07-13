Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Тираж TMNT Shredder’s Revenge перевалил за миллион копий
Перевалил — это, конечно, громко сказано, но результат в любом случае достойный.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
На порядок подешевела 3080 MSI Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде

В середине июня состоялся релиз битемап-боевика Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Проект был высоко оценен журналистами, и ещё выше — простыми игроками, поэтому было вполне ожидаемо, что продажи игры порадуют разработчиков. Так оно и случилось: по прошествии неполного месяца представители издательства Dotemu сообщили, что тираж творения студии Tribute Games достиг и превысил отметку в один миллион экземпляров.

реклама

Несмотря на то, что Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge в целом получила очень высокие пользовательские оценки, игроки неустанно отмечали, что в плане продолжительности игра не удовлетворила их ожидания и весьма быстро «обрывается». Кроме того, отмечалось, что весь успех проекта зиждется на ностальгической связи с теми самыми «Черепашками-ниндзя» из 1990-х.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Игра доступна на всех актуальных платформах.

#teenage mutant ninja turtles shredders revenge
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймплейное видео Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge демонстрирует любовь её разработчиков к классическим проектам для NES
Журналисты высоко оценили Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
95
Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство
239
Радиатор от ID Cooling SE-214-XT против AMD Ryzen 35 Вт. Часть 2
19
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
90
Краткий обзор дешевых клавиатур
164
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 2
2

Сейчас обсуждают

Муж_ЗАГЛOTA
20:39
Окраина сильно переживает :D. Устроили диверсию и продолжают накидывать на крутилятор ))))
"Вкусно и точка" теперь запрещает снимать фото и видео, а также заряжать девайсы
Анатолий Павлюшин
20:38
Мне на этот вопрос вообще не ответили:)
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
Никита Халтурин
20:38
Да блин, чем читать такие статьи ниочем проще зайти на сайт одного старого магазина из трех букв в раздел "Тесты процессоров" и по критерию КПД и ценовому диапазону выбрать оптимальный вариант.
Выбираем самый быстрый игровой процессор до 30 000 рублей – 5 моделей по выгодным ценам в РФ
Муж_ЗАГЛOTA
20:38
пушной зверь решил умом блеснуть ))))) твоя работа заключается в том, что бы туалетную одноразовую бумагу заменить на многоразовую шерстяную шубку в толчках ЕС. гейЕВРОПЕЦЫ тобой будут подтираться, а ...
"Вкусно и точка" теперь запрещает снимать фото и видео, а также заряжать девайсы
Сергей Васильев
20:38
Балабол он. Знаю много тех кто катается толпой, всем пофиг на чем ты приехал. Там письками не мерятся
3060ti на видеопамяти от производителя Hynix. Короткий и понятный вывод из всей массы споров.
cariddau
20:36
Sapphire никогда не числилась среди лучших производителей видеокарт.. Вот это поворот!
Стоит ли покупать видеокарты от брендовых производителей – 5 выгодных моделей от 13 июля
swr5
20:35
Европа готовится к отопительному сезону, решение 2 в 1.
Core i9-13900K QS показал впечатляющую производительность и высокий уровень энергопотребления
NONsens
20:34
Реально стрёмный. Я бы для такого ретро-конфига раздобыл Antec P182.
Проект "Аврора" - собираем олдовый пк для старых-добрых игр
Муж_ЗАГЛOTA
20:33
какой обидчивый стариканити )))) поменяй аву на гоблина нюхача ЗЕЛЮ и не позорь потребителей АМД :D
"Вкусно и точка" теперь запрещает снимать фото и видео, а также заряжать девайсы
Иван Кирби
20:33
Явно не твой, чучело старое.
Газ в Европе может закончиться ещё до наступления зимы – как политики ЕС уничтожают свою экономику
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем