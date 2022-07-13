В середине июня состоялся релиз битемап-боевика Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Проект был высоко оценен журналистами, и ещё выше — простыми игроками, поэтому было вполне ожидаемо, что продажи игры порадуют разработчиков. Так оно и случилось: по прошествии неполного месяца представители издательства Dotemu сообщили, что тираж творения студии Tribute Games достиг и превысил отметку в один миллион экземпляров.
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Несмотря на то, что Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge в целом получила очень высокие пользовательские оценки, игроки неустанно отмечали, что в плане продолжительности игра не удовлетворила их ожидания и весьма быстро «обрывается». Кроме того, отмечалось, что весь успех проекта зиждется на ностальгической связи с теми самыми «Черепашками-ниндзя» из 1990-х.
Игра доступна на всех актуальных платформах.