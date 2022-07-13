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Новости Software Игнатий Колыско
Ролевой экшен-рогалик Tribes of Midgard выйдет на консолях Microsoft и Nintendo уже 16 августа
В игре также стартанёт третий сезон.
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Разработчики из студии Norsfell совместно с издательством Gearbox Publishing сообщили, что ролевой экшен-рогалик Tribes of Midgard уже 16 августа выйдет на Xbox Series X|S, Xbox One и Nintendo Switch. Проект сейчас доступен на ПК, PS4 и PS5, а одновременно с выходом на других консолях во всех версиях начнётся третий сезон, получивший название Inferno Saga.

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Бесплатное обновление добавит в проект новый биом — вулканический шпиль. Также с релизом Inferno Saga клиент рогалика пополнится свежими механиками и прочим контентом. Тут и сюжетная кампания, и новый опасный босс, рыбалка, оружие, переработанный режим выживания, а также кое-что по мелочи. За всеми подробностями стоит обратиться к отдельному материалу в Steam-разделе с игрой.

Про изменённый режим выживания следует поговорить отдельно. Авторы утверждают, что он стал более простым и продуманным, но также поощряющим игроков на выполнение дополнительных действий и активностей. Например, геймерам больше не придётся постоянно чувствовать на себе давящее ощущение скорого нападения: всё внимание будет отводиться процессам исследования и постройке домов. Игроки смогут сами решать, когда им следует сражаться с врагами.

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Ролевой экшен-рогалик Tribes of Midgard изначально вышел на ПК (Steam), PS4 и PS5 ещё в июле 2021 года. На момент написания данного материала у проекта было 77 % рейтинга в Steam на основании более 10 тысяч отзывов.

#gearbox publishing #tribes of midgard #norsfell
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