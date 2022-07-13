Пока в некоторых странах фермеры устраивают массовые забастовки, виртуальные фермеры из числа поклонников Farming Simulator 22 продолжают развивать свои сельскохозяйственные угодья. Разработчики из Giants Software только и рады обеспечивать своё творение новым контентом, и вот, стало известно, что 15 ноября Farming Simulator 22 обзаведётся ставшим для данной франшизы традиционным «платиновым» изданием.
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В состав «платинового» издания войдут более сорока новых видов сельскохозяйственной техники от именитых производителей. В распоряжении игроков появятся не только новые тракторы и комбайны, но и специальные манипуляторы и прочие машины, незаменимые при лесозаготовках. Всего после выхода контентного дополнения количество техники в Farming Simulator 22 перевалит за пятьсот.
Напоминаем, что Farming Simulator 22 вышла в конце прошлой осени и получила очень высокие пользовательские оценки