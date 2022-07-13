То есть, PC-господа смогут играть с консольными господами.

Быть может, кооперативный боевик Aliens Fireteam Elite давно и вылетел из информационного поля, но разработчики из Cold Iron Studios продолжают время от времени снабжать его свежими обновлениями. Сегодня, например, авторы сообщили, что в конце июля, а именно — 26 числа — выпустят обновление, которое добавит в проект полноценную функцию кроссплея между PC и консолями.

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Таким образом, если вы предпочитаете PC-гейминг, а ваш товарищ, по какой-то причине, является адептом консолегейминга, то вы всё равно сможете играть вместе. Понятное дело, что в России консольный рынок после громкого хлопка дверью себе по ноге со стороны Sony и Microsoft сойдёт практически на нет, но в целом в мире тенденция пока не меняется.

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Вместе с кроссплеем в состав обновления войдёт дополнительный режим игры, посвящённый удерживанию локации с помощью турелей от нашествия ксеноморфов. Наконец, в игру введут «престижный» уровень прогрессии, по ходу продвижения по которому вы будете получать новые косметические элементы для своего персонажа.