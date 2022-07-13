В продажу поступил шутер Esse Proxy от студии FromSouthGames, данный проект до мельчайших деталей похож на Hotline Miami. Тот же вид сверху, та же безумная скорость геймплея и та же бесконечная волна насилия.
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Действие Hotline Miami происходит в мрачной киберпанк-антиутопии. Главный герой здесь позиционируется разработчиками как «Душа, обременённая трупом и не желающая быть просто иллюзией».
В Esse Proxy игрок будет попеременно играть за нескольких персонажей, связанных общей цепочкой событий, которые происходили когда-то в прошлом или ещё произойдут в будущем. У каждого из героев есть набор уникальных умений, а также список сильных и слабых сторон, о которых важно помнить в сражениях.
«Проходите боевые эпизоды и учитесь на своём опыте, шаг за шагом раскрывая секреты напряжённой динамичной истории, действие которой разворачивается в мрачной киберпанковской антиутопии. Сражайтесь с боссами, управляйте транспортными средствами и самостоятельно выбирайте своё оружие и персонажа с уникальными способностями», — так описывают геймплей Esse Proxy сами разработчики.
Разработчики Esse Proxy также дали понять, что их проект — достаточно хардкорный экшен, не терпящий легкомыслия и поверхностного отношения к себе. На момент публикации данного материала игра собрала 94 % положительных отзывов из 37 написанных.