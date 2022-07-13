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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В ремейке Lollipop Chainsaw не станут менять привлекательную внешность главной героини
Как говорится, бодипозитив не пройдёт.
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На прошлой неделе слухи подтвердились — разработчики слэшера Lollipop Chainsaw официально подтвердили факт работы над ремейком проекта, сообщив при этом, что его релиз состоится в следующем году. В ремейке геймеров ждёт современная графика и новое музыкальное сопровождение, однако один из главных вопросов звучал вполне предсказуемо: не станут ли девелоперы менять внешность главной героини Lollipop Chainsaw, посчитав, что в оригинале она чрезмерно сексуализированная?

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Что ж, для тех, кто ценят виртуальные наборы пикселей, есть хорошие новости: по словам продюсера ремейка Lollipop Chainsaw Йошими Ясуды, в проекте сохранят и оригинальный сюжет, и оригинальную эстетическую составляющую, включая дизайн протагонистки. Под современной реалистичной графикой они в первую очередь подразумевают усовершенствованную работу рендеринга.

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Таким образом, хоть перед нами формально и ремейк, но всё то, за что геймеры полюбили оригинал, останется с нами и в обновлённой версии. За исключением, разве что, музыкального сопровождения: из-за трудностей с лицензированием саундтрек в ремейке Lollipop Chainsaw полностью изменится. Хорошо это или нет, зависит от ваших музыкальных предпочтений.

#lollipop chainsaw
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Ремейк слэшера Lollipop Chainsaw находится в разработке и запланирован к выходу в 2023 году
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