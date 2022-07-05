Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ремейк слэшера Lollipop Chainsaw находится в разработке и запланирован к выходу в 2023 году
Главное, чтобы обошлось без современных веяний в отношении протагонистки.
анонсы и реклама
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
RTX 3080 дешевле 80 тр - делай заказ
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
RTX <b>3090 за 100 с началом</b> - это обвал
3070 Ti за 70 тр Gigabyte Vision
Вдвое снижена цена RX 6600 в Ситилинке
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 70 тр</b>

В прошлом месяце по Сети начали распространяться слухи о том, что скоро состоится анонс ремейка задорного слэшера Lollipop Chainsaw. Что ж, слухи в очередной раз оказались правдой: сегодня проект был официально анонсирован. Информации пока чудовищно мало, но известно основное: за ремейк отвечают разработчики оригинала, которым удалось выкупить права на проект у издательства Kadokawa Games. Под такое дело девелоперы даже сформировали новую студию, названием которой пока, впрочем, не делятся.

реклама

Ремейк порадует более реалистичной графикой, а также обновлённым музыкальным сопровождением. Также, судя по всему, будут отличия и в плане игрового процесса; до какой степени и в каких элементах, не уточняется.

анонсы и реклама
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр
RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6800XT за 70 тр в Регарде
-25% на RTX 3070 = дешевле 70тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b>
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Оригинальная Lollipop Chainsaw вышла в свет летом 2012 года на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Для каких платформ создаётся ремейк, также пока секрет.

#lollipop chainsaw
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
225
Топ-6 игровых ноутбуков средней ценовой категории
19
10 самых популярных процессорных кулеров в июле 2022 года
45
Как я посмотрел сериал Оби-Ван Кеноби, и почему считаю его худшим в истории Звёздных войн
7
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
29
В России проблему утилизации бытовых отходов доверят обычным мухам
20
Время - деньги: оптимизируем действия при работе за компьютером
27
Binary Domain: краткий обзор довольно нетривиальной игры
9

Сейчас обсуждают

taurus88
15:09
да ти шо. я вот сомневаюсь. сша не зря с трясущимися руками строят завод за заводом то в сша, то в ес, то самсу заставляют побыстрей переходить на новые нормы. жопой чуют что тайваню не долго осталось...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
felsher 03
15:09
С удовольствием бы забыли. Но с российскими продаванами (днс, ситилинк и т.п.) этого не произойдет никогда!
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
Слава Шишков
15:08
В дупло забей свои 300 мм пластины, и крути жопой дальше, ты постоянно сьехать с темы пытаешься, вот и езжай нафиг
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
spambomber22
15:07
Диванные экономизды разбушевались. И таки да, автор, уж коли ты заикнулся про Бреттон-вудс, то почему не рассказал про его крах в 70-х гг прошлого столетия и становление в то же время ямайской системы...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
taurus88
15:06
твои глаза пытаются видеть только то что тебе выгодно. я подкину дров в твой жопный огонь. выше я писал о промышленном производстве 300-мм пластин. и не зря. ни в одной новости из твоих нет упоминани...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
VictoR_VK
15:05
Ты подарить видимо забыл, тебе какой дело до этих девайсов?
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
Слава Шишков
15:05
То есть я не должен верить своим глазам, а должен поверить какому-то оборванцу из сети, что Микрон не выпускает кремневые пластины? Вот тебе уже четвёртая ссылка: «Российский производитель микроэлект...
Дешевый рубль - плохо, дорогой - еще хуже, но есть один нюанс
felsher 03
15:04
Блок питания фсп450пнр, как джинсы монтана - не меняемая классика?)) Я такой лет 15+ назад покупал под корку ... правда за это время у новых моделей линия 12v сдулась на 50w и провода стали короче)). ...
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
VictoR_VK
15:04
Это ты наверное написал такой отзыв для пруфа? Я этой филькиной грамотой могу и в туалете ж подтереть.
Ставим рекорды экономии — шустрый игровой ПК с GeForce GTX 1650 дешевле 40000 рублей
Олег
15:00
Гниющий запад
Эйфелева башня проржавела на 40%, её нужно срочно разобрать, отремонтировать и собрать снова
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем