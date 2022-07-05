В прошлом месяце по Сети начали распространяться слухи о том, что скоро состоится анонс ремейка задорного слэшера Lollipop Chainsaw. Что ж, слухи в очередной раз оказались правдой: сегодня проект был официально анонсирован. Информации пока чудовищно мало, но известно основное: за ремейк отвечают разработчики оригинала, которым удалось выкупить права на проект у издательства Kadokawa Games. Под такое дело девелоперы даже сформировали новую студию, названием которой пока, впрочем, не делятся.
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Ремейк порадует более реалистичной графикой, а также обновлённым музыкальным сопровождением. Также, судя по всему, будут отличия и в плане игрового процесса; до какой степени и в каких элементах, не уточняется.
Оригинальная Lollipop Chainsaw вышла в свет летом 2012 года на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Для каких платформ создаётся ремейк, также пока секрет.