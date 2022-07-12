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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Дилогия головоломок Monument Valley наконец-то добралась до PC (Steam)
На преодоление данного пути потребовались долгие годы.
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Более восьми лет назад на мобильных устройствах появилась очаровательная головоломка Monument Valley, которая сразу обрела армию поклонников, проторив тем самым спустя три года дорожку и для выпуска сиквела. В конце весны студия Ustwo Games сообщила, что вскоре выпустит обе головоломки на персональных компьютерах, и вот, сегодня этот знаменательный день настал. Дилогию Monument Valley можно приобрести в Steam, если, конечно, вам захочется искать рабочие способы, чтобы пополнить свой внутренний Steam-кошелёк.

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Оба проекта доступны в издании Panoramic Edition, и по отдельности обойдутся вам в 195 рублей каждая. Если приобрести сразу набор из двух игр — Monument Valley Panoramic Collection — то экономия «за сборник» составит около 49 рублей. Кроме того, на протяжении недели на проекты будет распространяться дополнительная 15-процентная скидка.

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В общем, если вам нравится перед сном поломать себе голову над решением загадок, то имеет смысл присмотреться к свежему предложению.

#monument valley
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