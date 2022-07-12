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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Apple была оштрафована на 2 млн рублей за нарушения закона о персональных данных
Такой штраф «прилетает» купертинской компании впервые.
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Издание ТАСС сообщает, что Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 2 миллиона рублей за отказ локализовать данные российских пользователей в РФ. Это первый случай привлечения купертинской компании к ответственности по данной статье на территории РФ.

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«Суд постановил признать Apple Inc виновным по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Невыполнение предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории России") и назначил наказание в виде штрафа на сумму 2 млн рублей», — сказано в решении, которое зачитал судья Тимур Вахрамеев.

Представители компании в ходе заседания суда сказали, что к административной ответственности привлекается ненадлежащее юридическое лицо. «В рамках структуры Apple создано много юридических лиц. Обработкой персональных данных занимается не Apple Inc, a Apple Distribution International Ltd., это указано во всех разъяснениях для пользователей продуктами Apple», — заявил один из защитников организации.

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Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на территорию страны.

#apple #персональные данные
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Apple была оштрафована на 2 млн рублей за нарушения закона о персональных данных
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