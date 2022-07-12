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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Valve существенно улучшила систему рекомендаций игр в Steam
Обновление тестируют, но всё выглядит вполне добротно и сейчас.
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Компания Valve рассказала об очередном пакете улучшений, который готовится для клиента игрового сервиса Steam. Речь пойдёт о доработанной системе рекомендаций, которая уже сейчас выпущена в тестовом режиме «лабораторий».

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Напомним, список рекомендаций в Steam был представлен ещё в 2014 году, он позволяет игрокам знакомиться с играми, похожими на те продукты, в которых он привык проводить время. Сообщается, что на текущий момент указанной функцией воспользовалось более 115 миллионов пользователей, а число просмотренных страниц превысило 18 миллиардов.

В свежем обновлении система рекомендаций Steam получила следующие доработки:

  • возможность узнать причины рекомендации;
  • открывать список можно, не покидая страницу, на которой находится игрок;
  • возможность добавить игру в список желаемого по нажатию одной кнопки или просмотреть страницу в магазине целиком;
  • возможность игнорировать игры, которые не нравятся игроку (они перестанут появляться в списках рекомендуемого);
  • слайд с рекомендованным проектом сделали более читаемым, чтобы игрок мог быстро ознакомиться с его основными особенностями.
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Команда поддержки Steam намерена сейчас собрать отзывы у игроков, опробовавших новую систему рекомендаций. В будущем она станет получать и другие правки.

#steam #valve
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