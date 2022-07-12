Обновление тестируют, но всё выглядит вполне добротно и сейчас.

Компания Valve рассказала об очередном пакете улучшений, который готовится для клиента игрового сервиса Steam. Речь пойдёт о доработанной системе рекомендаций, которая уже сейчас выпущена в тестовом режиме «лабораторий».

реклама

Напомним, список рекомендаций в Steam был представлен ещё в 2014 году, он позволяет игрокам знакомиться с играми, похожими на те продукты, в которых он привык проводить время. Сообщается, что на текущий момент указанной функцией воспользовалось более 115 миллионов пользователей, а число просмотренных страниц превысило 18 миллиардов.

В свежем обновлении система рекомендаций Steam получила следующие доработки:

возможность узнать причины рекомендации;

открывать список можно, не покидая страницу, на которой находится игрок;

возможность добавить игру в список желаемого по нажатию одной кнопки или просмотреть страницу в магазине целиком;

возможность игнорировать игры, которые не нравятся игроку (они перестанут появляться в списках рекомендуемого);

слайд с рекомендованным проектом сделали более читаемым, чтобы игрок мог быстро ознакомиться с его основными особенностями.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом 3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри В полтора раза снижена цена RX 6600 Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision Компьютеры за 10 тр в Ситилинке <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Команда поддержки Steam намерена сейчас собрать отзывы у игроков, опробовавших новую систему рекомендаций. В будущем она станет получать и другие правки.