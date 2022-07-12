Быть может, тема «наказания» различных иностранных интернет-площадок за нарушения российского законодательства в отечественных властных кругах кажется сошедшей на нет, но ситуации, провоцирующие на их регулярный подъём, на данных площадках продолжают постоянно возникать. В частности, в объектив Госдумы вновь попал сервис прямых трансляций Twitch. Заместитель председателя Комитета по информационной политике Антон Горелкин на своём Telegram-канале упомянул, что из-за своей политики Twitch в России могут ожидать серьёзные и неприятные последствия.
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По словам Горелкина, на Twitch продолжают вестись трансляции, на которых осуществляются призывы к расправе над русскими, а также стримы, посвящённые сбору средств на продолжение боевых действий на территории Украины. Всё это не только нарушает непосредственно свод правил самой платформы Twitch, но и, что куда важнее, нарушает целую пачку российских законов. Своими сведениями о том, почему так происходит, Горелкин поделился в той же заметке на своём Telegram-канале.
Как итог, Горелкин направил в Роскомнадзор запрос с просьбой «дать правовую оценку» сложившейся на Twitch ситуации. По словам Горелкина, Twitch уже был оштрафован за неисполнение требований о локализации данных своих российских пользователей, теперь же площадку могут ожидать «куда более серьёзные санкции».