Сайту CNBC удалось предусмотреть до восьми различных сценариев завершения скандала вокруг несостоявшейся пока сделки по покупке Илоном Маском (Elon Musk) активов компании Twitter. Исход спора во многом будет зависеть от того, чьи доводы суд примет на веру более охотно, а также чью сторону в итоге займёт судья.
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Прежде всего, сделка может быть признана несостоявшейся, а Илон Маск в этом случае выплатит компании определённую сумму отступных – вряд ли, впрочем, дело ограничится пресловутым миллиардом долларов США, который упоминался в апрельском предварительном соглашении между сторонами сделки. Впрочем, если суд признает правоту Маска, то последний вообще сможет избежать как покупки Twitter, так и выплаты отступных или компенсации.
Суд может принудить Маска как завершить покупку активов Twitter, так и избежать этой участи, но с выплатой какого-то ущерба компании. Стороны могут достичь примирения и во внесудебном порядке, в этом случае сделка не будет заключена, а Маск выплатит пострадавшей стороне крупную компенсацию. Не исключено также, что покупка активов состоится, но по более низкой цене, и уж самым невероятным сценарием может оказаться раскаяние Маска с последующей покупкой акций Twitter на первоначальных условиях. Ещё более невероятным кажется появление «белого рыцаря» — компании, которая хоть и заплатит за Twitter меньше, чем планировал Маск, но хотя бы не оставит её в статусе «брошенной невесты».