Издательство Level Infinite совместно с разработчиками из Fall Damage опубликовали дебютный трейлер ALARA Prime. Это необычный сетевой шутер, в матчах которого принимает участие сразу не две, а три команды.
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По новой геймплейное формуле, предложенной разработчиками ALARA Prime, одна команда обороняется, а две другие будут пытаться уничтожить защитников. Мы имеем дело с ассиметричным мультиплеером, в котором у одной из сторон в базовом оснащении есть сильные «плюшки».
На этой неделе в игре пройдёт альфа-тестирование, доступ к которому можно открыть на официальном сайте. В рамках указанного мероприятия добровольцам дадут изучать одну карту и один режим с обороной и сменой команд по очереди.
В грядущем шутере имеется классовая система с четырьмя основными её представителями: агент, штурмовик, инженер и поддержка. У каждого из них, как вы понимаете, есть уникальный набор навыков и гаджетов.
ALARA Prime должна выйти в будущем году на ПК.