Прокачка — тема особая.

Разрабатываемый сейчас экшен Redfall считается важным для Arkane — хотя бы потому, что речь идёт о полноценном жанровом эксперименте. Для студии это будет первый полноценный кооперативный проект, в котором обязательно найдётся место фирменным «фишкам» разработчиков Dishonored и Prey.

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Некоторые геймплейные и технические аспекты грядущей Arkane были раскрыты креативным директором игры Харви Смитом в интервью изданию IGN.

Речь идёт о сюжетном экшене, поэтому количество концовок — важный аспект в данном случае. Но нужно заранее приготовиться к тому, что финал тут будет ровно один. Персонажи в общей истории занимают достойное место, их характеры будут раскрывать в кинематографических трейлерах и диалогах. Авторы пообещали, что в кооперативном режиме игроки смогут выбирать для одного отряда сразу нескольких одинаковых персонажей.

Также была затронута тема прокачки. Авторы дали понять, что два одинаковых героя в рамках даже одной группы могут разительно отличаться друг от друга из-за выбранных способностей и направления развития. Для оружия тоже продумана система прокачки с уровнями.

Ещё из интересного:

количество патронов ограничено, их всегда будет не хватать;

в игре будут артефакты, которые смогут серьёзно повлиять на игровой процесс;

битвы с боссами удивят своей сложностью даже подготовленного игрока;

персонажи не получат ограничения в уровнях, если присоединятся к сессиям с низкоуровневым игроком или наоборот.

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Redfall должна выйти в первой половине 2023 года на ПК и консолях Xbox.