В 2015 году, группа энтузиастов решила создать модификацию, значительно повышающую правдоподобность боевых действий в Battlefield 3 — игре, которую многие геймеры считают последней удачной в данной серии полуаркадных сетевых шутеров. Разработка модификации продолжалась бесконечно долгих семь лет, и вот, теперь её авторы наконец-то сообщили, что готовы к публичному релизу Reality Mod версии 0,1. Фанатам милитари-шутеров следует обвести в своих календариках красным фломастером 17 июля.
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Работая над модификацией, энтузиасты воссоздали в игре конфликты последних нескольких десятилетий — от Холодной Войны до современности. Модификация переделывает пользовательский интерфейс, а также добавляет глубину в игровой процесс: чтобы выполнить задачу, необходимо будет работать сообща и обеспечивать команде превосходство в общевойсковом бою с координацией между различными родами войск.
Battlefield 3 Reality Mod подразумевает участие свыше сотни игроков на одном сервере и динамическую смену погоды и времени суток. Для установки модификации потребуется полное издание Battlefield 3 — со всеми дополнениями.
Стоит отметить, что Battlefield 3 этой осенью исполнится одиннадцать лет. Проверку временем игра прошла как минимум на «Хорошо».