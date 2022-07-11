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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Создатели модификации Battlefield 3 Reality Mod наконец-то выпустят своё творение уже на этой неделе
Игра до сих пор пользуется популярностью.
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В 2015 году, группа энтузиастов решила создать модификацию, значительно повышающую правдоподобность боевых действий в Battlefield 3 — игре, которую многие геймеры считают последней удачной в данной серии полуаркадных сетевых шутеров. Разработка модификации продолжалась бесконечно долгих семь лет, и вот, теперь её авторы наконец-то сообщили, что готовы к публичному релизу Reality Mod версии 0,1. Фанатам милитари-шутеров следует обвести в своих календариках красным фломастером 17 июля.

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Работая над модификацией, энтузиасты воссоздали в игре конфликты последних нескольких десятилетий — от Холодной Войны до современности. Модификация переделывает пользовательский интерфейс, а также добавляет глубину в игровой процесс: чтобы выполнить задачу, необходимо будет работать сообща и обеспечивать команде превосходство в общевойсковом бою с координацией между различными родами войск.

Battlefield 3 Reality Mod подразумевает участие свыше сотни игроков на одном сервере и динамическую смену погоды и времени суток. Для установки модификации потребуется полное издание Battlefield 3 — со всеми дополнениями.

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Стоит отметить, что Battlefield 3 этой осенью исполнится одиннадцать лет. Проверку временем игра прошла как минимум на «Хорошо».

#electronic arts #dice #battlefield 3
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Артём Николаев
16:22
Ага, в 1914 и 1985 году так же думали. Оба раза получили всплеск смертей от отравлений, удвоение числа наркоманов, ажиотажный спрос на сахар, взлёт коррупции, дыру в бюджете и вскоре остались без стра...
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Zorro
16:20
Нормальные уже купили карты во время слива и не одну. и не ноют.
В Китае снижение цен на новые видеокарты AMD и NVIDIA достигает 38%
Infinity78
16:19
а с чего это она ТП? она бабки на дебилах зарабатывает, которые свои писюны на ее фотки надрачивают. 27 лямов чистой прибыли. Ты то явно больше в 10 раз заработал, ведь так? Дебил
Стримерша Amouranth озвучила сумму дохода с OnlyFans
Infinity78
16:16
И в соответствии с этим производится строительство зданий, с учетом климата, нормы совсем иные. Соответственно дом из картона и без газа - будет твоей последней ледяной могилой. И уж сказки про две то...
РФ перекроет Европе газ – в Bloomberg заявили о том, что Северный поток окончательно остановится
R1Nat
16:15
дык в Европе пиво тоже будет дорогое или его вообще не будет
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
felsher 03
16:15
Украинец?
В Китае снижение цен на новые видеокарты AMD и NVIDIA достигает 38%
123asda
16:14
Меня пока параллельный импорт на трекерах - вполне устраивал...
СМИ: в России заработал параллельный импорт игр для приставок и компьютеров
felsher 03
16:13
Нормальному пользователю пека - по*уй на майнинг. Лишь-бы видяхи в магазах не оттуда были.
В Китае снижение цен на новые видеокарты AMD и NVIDIA достигает 38%
123asda
16:12
"чЁткие" телочки опечалены...)))
Похоже, Assassin’s Creed Liberation HD осенью перестанет работать
Аркадий Андреев
16:10
Автор статьи такой же говноед анимешник дотер походу, задонатил какой то ебанашке и улыбается своим еблом прыщавым
Стримерша Amouranth озвучила сумму дохода с OnlyFans
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