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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: в России заработал параллельный импорт игр для приставок и компьютеров
Если кому-то надо.
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Издание ТАСС сообщает, что продажи ввезённых в рамках параллельного импорта видеоигр для консолей PS4 и PS5, а также игр для ПК стартовали сразу на нескольких торговых площадках. Речь, разумеется, идёт о физических копиях. Так, на популярных маркетплейсах Wildberries и Ozon в продажу поступили Gran Turismo 7 и Ghostwire Tokyo. В то же время другие ретейлеры по-прежнему не получают поставок видеоигр и отмечают снижение спроса в России.

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Часть ретейлеров действительно не получает поставок новых видеоигр с марта 2022 года и отмечает снижение спроса на покупку видеоигр в коробочных версиях.

В пресс-службе ретейлера «Ситилинк» по этому поводу заявили следующее: «Сейчас на рынке наблюдается снижение интереса аудитории к коробочным играм для консолей. Спрос на игры для консолей сильно зависит от новинок. На российском рынке в настоящий момент не появляется локализованных новых тайтлов, и покупатели могут приобрести только игры, которые выходили раньше. Также большое число геймеров приобретали себе консоли без дисковода, следовательно для них коробочные решения игр не интересны».

В пресс-службе «М.Видео — Эльдорадо» не стали комментировать тему параллельного импорта видеоигр, однако отметили, что у ретейлера достаточно игр для удовлетворения текущего спроса.

Руководитель российской компании — разработчика российского ПО для автоматизации работы ПК в киберспортивных клубах Павел Голубев отметил, что многие игроки находят обходы возможных блокировок западных игровых разработчиков.

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«Самые простые ограничения обходятся через VPN и другими манипуляциями. Например, таким способом у многих соотечественников получилось поиграть в ожидаемую Diablo: Immortal (была выпущена в мире на платформах Android, iOS и Windows 2 июня 2022 года) на самом релизе. Сложнее дела обстоят с популярными торговыми площадками, на которых пропала возможность пополнять баланс для совершения операций. Но и здесь умельцы находят пути обхода: на самой популярной площадке Steam, например, можно использовать валюту соседнего Казахстана или, на крайний случай, продавать за рубли скины из популярных игр», — пояснил Голубев.

#игры #параллельный импорт
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